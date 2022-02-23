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RT снимает фильм о единоборствах в Дагестане

скриншот видео Минспорта Дагестана

Телеканал Russia Today снимает фильм о единоборствах в Дагестане, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Съемочная группа телеканала посетила Спортивную школу олимпийского резерва имени Али Алиева в Махачкале, где провела съемки тренировочного процесса юных борцов вольного стиля, а также записала интервью с врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Сажидом Сажидовым.

После журналисты телеканала отправились в Цумадинский район, где продолжат собирать необходимый для фильма материал.

ФОТО скриншот видео Минспорта Дагестана
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