RT снимает фильм о единоборствах в Дагестане

23 фев. 23:15

Телеканал Russia Today снимает фильм о единоборствах в Дагестане, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Съемочная группа телеканала посетила Спортивную школу олимпийского резерва имени Али Алиева в Махачкале, где провела съемки тренировочного процесса юных борцов вольного стиля, а также записала интервью с врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Сажидом Сажидовым.

После журналисты телеканала отправились в Цумадинский район, где продолжат собирать необходимый для фильма материал.