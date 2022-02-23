США вводят санкции против оператора "Северного потока-2"

23 фев. 22:20

Вашингтон устанавливает санкции против Nord Stream 2 AG, об этом заявил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что во время размещения Россией войск на границе с Украиной Штаты тесно сотрудничали с союзниками и партнерами, чтобы дать ответ на эти шаги, и ключевую роль в этих усилиях играла Германия, с канцлером которой Олафом Шольцем Белый дом тесно координировал наши усилия по остановке газопровода "Северный поток-2" в случае "вторжения" России на Украину.

Байдан напомнил, что накануне Берлин объявил о прекращении сертификации газопровода. "Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги - еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - приводит слова главы государства сайт Белого дома.

По мнению президента США, действия РФ побуждают мир отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.