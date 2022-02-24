Китай, Индонезию и ОАЭ объединили вакцины и инфраструктура

Китай, Индонезия и ОАЭ, имеющие тесные двусторонние связи между собой, стремятся к созданию экономического треугольника. Первая сфера, которая привлекла внимание всех трех сторон - вакцины от коронавируса. В 2020 году министр иностранных дел Индонезии Ретно Мансуди заявила, что правительство страны заключило договор с Китаем и ОАЭ на поставку 20-30 млн доз вакцины до конца года и обеспечение 290-340 млн доз к 2021 году.

The Diplomat также отмечает, что в августе 2020 года консорциум под управлением китайских и эмиратских компаний предложил Индонезии сотрудничество в разработке и производстве вакцин. Соглашение, подписанное эмиратской компанией Group 42, занимающейся разработкой искусственного интеллекта и облачными вычислениями, и Sinopharm, дочерней компанией китайской National Biotech Group, обеспечило проведение первой в мире третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Клинические испытания проводились в Абу-Даби под управлением городского департамента здравоохранения. Позже появились новости о расширении сотрудничества с целью включения индонезийской государственной компании Bio Farma, занимающейся производством вакцин.

Пресс-секретарь Координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди подтвердил, что возможность сотрудничества появилась, благодаря тесным связям страны с ОАЭ и Китаем, а также партнерству между Пекином и Абу-Даби.

Кроме вакцин укрепление отношений также прослеживается в сфере инфраструктурных инвестиций. В сентябре 2021 года официальные представители ОАЭ побывали в Индонезии, где обсудили перспективы строительства курорта на заболоченной территории площадью 40 тыс. гектаров в городе Синкил в провинции Ачех стоимостью $500 млн. По сообщениям, чиновники из ОАЭ прибыли в Джакарту в сопровождении представителей Китая, заинтересованных в инвестировании.

Потенциальное укрепление трехсторонних отношений наблюдается также и с точки зрения желания Индонезии перенести столицу. Уже подтверждена готовность ОАЭ предоставить фонды для дорогостоящего строительства новой столицы Нусантара. По словам главы индонезийского Координационного совета по инвестициям, Бахлила Лахадалии, ОАЭ вложит $ 10 млрд в строительство нового города. Инвестиции будут направлены на развитие трех секторов: инфраструктуры, информационных технологий и зеленых индустриальных зон. Кроме того, Джакарта и Абу-Даби согласились сотрудничать по проектам защиты окружающей среды, в частности, сохранения мангровых лесов.

Китай также выразил заинтересованность инвестировать в различные сектора развития новой столицы, в том числе обеспечение сырьем, инфраструктуру, транспортную сеть, и зеленые промышленные инициативы. Учитывая, что эмиратские и китайские вложения будут направлены в одни и те же области, вполне вероятно, что новая столица Индонезии станет стимулом для дальнейшего укрепления трехсторонних отношений между тремя странами.

Возникновение такого союза не удивительно. Китайско-индонезийские связи значительно укрепились в последние годы. Индонезия рассматривает Китай как важного экономического партнера, а для Китая Индонезия - одна из ключевых стран в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”. Учитывая, что китайские инвестиции в Индонезии сталкиваются с растущей критикой из-за длительной истории антикитайских настроений, негативное влияние пекинских инвестиций и сильная оппозиция политике Китая в Синьцзяне, могут быть нивелированы за счет участия ОАЭ, который в силах сбалансировать восприятие местных жителей.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Панджайтан, который призывает индонезийцев отказаться от ксенофобии по отношению к Китаю и его гражданам, уверен, что ”люди не будут злиться, если партнерство между Индонезий и ОАЭ будет расширено за счет участия Китая”.

Китай также наращивает сотрудничество с ОАЭ, которые Пекин рассматривает как выход на более широкий Ближний Восток. С тех пор как в 2013 году была представлена инициатива ”Один пояс - один путь”, Пекин, помимо развития африканского и европейского направлений, также расширяет свое политическое, экономическое и культурное присутствие на Ближнем Востоке. В этом месяце китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил важность ближневосточных государств во время встреч с арабскими лидерами на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Таким образом, Пекин рассматривает сотрудничество с Джакартой и Абу-Даби как возможность убить двух зайцев одним выстрелом, то есть укрепить связи с двумя важными партнерами одновременно.

В то же время ОАЭ за счет политики ”Взгляд на Восток” пытаются диверсифицировать внешнюю политику, отдаляясь от традиционных западных партнеров и укрепляя связи с растущими азиатскими экономиками. Абу-Даби не только поддерживает усиление участия Китая на Ближнем Востоке, но и продолжает укреплять сотрудничество с Индонезией. Индонезийско-эмиратское партнерство переживает быстрое развитие в экономической, социальной и культурных сферах. В 2020 году государства подписали 16 меморандумов о взаимопонимании, а в 2021 году - ряд соглашений.

Очевидно, что трехстороннее сотрудничество между Индонезией, Китаем и ОАЭ продолжит укрепляться и расширяться в различных сферах.