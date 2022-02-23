Таможенные пошлины на новые автомобили снижены в Узбекистане

23 фев. 21:59

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, согласно которому снижаются ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей.

На первом этапе, то есть в данный момент, пошлины сокращаются с 30 до 15%, но дополнительные коэффициенты, зависящие от мощности двигателя, останутся без изменений, передает Podrobno.uz.

На втором этапе, который начнется 1 января 2023 года, будут снижены и дополнительные коэффициенты, ставка таможенной пошлины по-прежнему будет равняться 15%.

Отметим, что новые пошлины будут распространяться лишь на новые автомобили - не старше года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.

Для машин старше одного года действует ставка 30% + дополнительный коэффициент, старше трех лет - по ставке 40% + дополнительный коэффициент.

Таким образом, дешевеет растаможка только новых (не старше года) автомобилей.