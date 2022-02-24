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Грузины требуют освободить местного Робина Гуда

Eurasianet
Грузины требуют освободить местного Робина Гуда

Леван Зурабашвили, ставший народным героем после захвата микрофинансовой организации и требований от государства снизить ключевую ставку, а также прибыль фармацевтических компаний, был приговорен к семи годам лишения свободы.

Eurasianet сообщает, что поначалу судом первой инстанции Зурабашвили был приговорен к девяти годам тюремного заключения, но затем его срок был сокращен до семи лет апелляционным судом, который сменил обвинения с захвата заложников на незаконное удержание. Но многие жители Грузии считают новый срок слишком суровым, учитывая контекст, в котором преступление было совершено. 

20 ноября 2020 года Зурабашвили зашел в офис микрофинансовой организации в Тбилиси с пистолетом и гранатой в руках и взял в заложники 19 человек. На тот момент власти уже были на пределе: месяцем ранее вооруженный мужчина захватил заложников в банке в восточном городе Зугдиди, причем ему удалось сбежать вместе с выкупом в размере $500 тыс. Поскольку властям не удалось поймать грабителя из Зугдиди, они обеспокоились тем, что по стране прокатится волна аналогичных преступлений. Так и произошло с захватом офиса микрофинансовой организации. 

Однако во время трансляции противостояния в прямом эфире на грузинских телеканалах, стало очевидно, что у преступника иная цель. Зурабашвили озвучил политические требования: запрет на азартные игры, снижение цен на лекарства и ключевой ставки по банковским кредитам. Камеры запечатлели, как некоторые из заложников поддерживают его требования и даже предлагают более удачные формулировки. Зурабашвили в конце концов сдался, а оружие, которое было при нем, оказалось ненастоящим. 

Зурабашвили поразил воображение грузин и вызвал всеобщее сочувствие, озвучив проблемы, с которыми сталкиваются граждане, но до которым нет дела политикам. Как только появилась информация о бедственном положении его семьи, люди собрали деньги, чтобы оказать помощь. 

”А как еще я мог высказаться”? - сказал Зурабашвили на заседании суда. Его поступок был не внезапным всплеском эмоций, а попыткой привлечь внимание к проблемам, которые не решаются. Он заверил, что не собирался никому причинять физического вреда и был готов понести уголовную ответственность за свои действия. 

Новость о суровом приговоре привела к тому, что сочувствие переросло в протесты. 20 февраля группа из 20 активистов собралась у президентской резиденции, требуя помилования для Зурабашвили. Они раскритиковали систему правосудия за такое жесткое решение в отношении Зурабашвили и безнаказанность тех, кто ответственен за бедственное положение экономики, на которое осужденный хотел обратить внимание. 

”Человек уже полтора года лишен свободы. Думаю, этого достаточно, - сказал юрист Вахушти Менабде, участвовавший в демонстрации. - Даже если мы рассматриваем его действия как преступление, стоит принять во внимание сопутствующие факторы: отсутствие угрозы и социальные требования, которые должны быть услышаны и которыми не занимаются политики”. Другие участники демонстрации сравнили инцидент с перфомансом, а также радикальными, жертвенными формами протеста, цель которых привлечь внимание к жизненно важным проблемам. 

Но есть и те, кто считают Зурабашвили террористом. Они обвиняют его сторонников в романтизации преступления и пренебрежении к тому, что пережили заложники. ”Любое беззаконное действие, ограничивающее свободу личности с целью предъявления определенных требований и принуждающее к исполнению этих требований - есть классический случай терроризма”, - заявил Георгий Нониашвили, оппозиционный политик из партии ”Европейская Грузия”.

Точка зрения самих заложников остается самым противоречивым вопросом инцидента. Согласно показаниям некоторых из них, заложники верили, что оружие было настоящим. В то же время Зурабашвили не проявлял агрессию по отношению к ним, разрешив женщинам и детям покинуть помещение, а остальным не мешал удовлетворять свои потребности во время захвата. 

В течение нескольких месяцев после инцидента дискуссии вокруг проблем, затронутых Зурабашвили, становились всё жарче. Власти предприняли кое-какие шаги, чтобы решить каждую из освещенных проблем: правительство смягчило правила импорта лекарственных препаратов из Турции, чтобы снизить цены, ввело ограничения на азартные игры (обсуждается также запрет на онлайн-казино), и установило 26-процентный предел для ключевой ставки по кредитам, которые берутся в счет пенсий, чтобы справиться с широко распространенной проблемой долгов среди пожилых людей. 

Тем временем Верховный суд собирается рассмотреть апелляцию Зурабашвили в отношении его приговора. 

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