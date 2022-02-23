РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава Невинномысска обругал вандалов в Instagram мэра Кисловодска (ФОТО)

Глава Невинномысска обругал вандалов в Instagram мэра Кисловодска (ФОТО)

Мэр Невинномысска Михаил Миненков эмоционально ответил публикацию главы Кисловодска Евгения Моисеева в Instagram.

Еще 11 февраля последний опубликовал пост с фото, на котором запечатлена разгромленная вандалами остановка общественного транспорта.

Как сообщает "Сайт Ставрополя 1777", Миненков осудил хулиганов, использовав при этом нецензурное слово, обозначающее лиц нетрадиционной ориентации.

Теперь этого комментария нет. В другом комментарии глава Невинномысска объяснил свою реакцию: "Это не мат. Это такие негодяи. По-человечески".

1265 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version