Глава Невинномысска обругал вандалов в Instagram мэра Кисловодска (ФОТО)

23 фев. 21:51

Мэр Невинномысска Михаил Миненков эмоционально ответил публикацию главы Кисловодска Евгения Моисеева в Instagram.

Еще 11 февраля последний опубликовал пост с фото, на котором запечатлена разгромленная вандалами остановка общественного транспорта.

Как сообщает "Сайт Ставрополя 1777", Миненков осудил хулиганов, использовав при этом нецензурное слово, обозначающее лиц нетрадиционной ориентации.

Теперь этого комментария нет. В другом комментарии глава Невинномысска объяснил свою реакцию: "Это не мат. Это такие негодяи. По-человечески".