Кореновск украсит новый парк 

23 фев. 22:59

Современную зону для отдыха по улице Запорожской вблизи школы в Кореновске будут благоустраивать в два этапа: здесь появятся новая тротуарная плитка, фонари, малые архитектурные формы и две детские площадки. Кроме того, планируют сделать ливневку и высадить деревья, вокруг водоема появится ограждение.

"На этом месте создадут парк 75-летия Победы. В этом году выполнят первый этап работ, в 2024 году – второй. Всего на эти цели выделят более 54 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.