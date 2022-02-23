Международная организация признала азербайджанскую банкноту лучшей в мире

23 фев. 21:21

Обновленная азербайджанская купюра в 50 манатов названа "Лучшей банкнотой мира" за тему, дизайн и уровень безопасности, такое решение приняла Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США).

Как сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА), организация провела конференцию, в рамках которой прошел конкурс "Лучшая банкнота мира". В нем приняли участие новые денежные знаки, выпущенные центробанками 150 стран мира.

Напомним, в ноябре прошлого года на конференции в Великобритании Международная ассоциация производителей голограмм (IHMA) признала новую 50-манатную купюру победителем в номинации "Банкнота с самой безопасной системой защиты".

Банкнота-победительница посвящена теме "Образование и будущее". На ней изображены символы будущего - молодежь, лестницы, солнце, химические и математические знаки.