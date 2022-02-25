В Пакистане вспоминают жертв Ходжалинской резни

Со дня Ходжалинской резни прошло уже 30 лет. Этот геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. Устроенная армянскими националистами этническая чистка причинила огромную боль целому народу. Ходжалинский геноцид признан и увековечен парламентскими актами во многих странах, в том числе в Пакистане, пишет директор исламабадского института мира и дипломатии Мухаммад Асиф Нур для Daily Times.

На сегодняшний момент уже 17 стран мира, и более 20 штатов США, признали Ходжалинскую резню геноцидом. Убийство невинных мирных жителей расследовалось в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, но преступники до сих пор остаются безнаказанными. Комиссия и определила последствия геноцида, включая убийства, психические и телесные повреждения с целью частично или полностью истребить население Ходжалы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch также опубликовала отчет о трагедии 1994 года, назвав ее "крупнейшей резней за время Карабахского конфликта". В память о храбрых ходжалинцах в Азербайджане воздвигнуты мемориалы.

Исторические данные свидетельствуют о том, что в 1914-1918 годах были убиты тысячи мусульман. В ХХ веке азербайджанское и тюркское население четыре раза подвергалось изгнанию с родных мест: первый этап - с 1905 по 1907 год, второй - с 1915 по 1920 годы, третий этап - с 1948 по 1953 год и четвертый этап - с 1986 по 1988 год. Руководствуясь Резолюцией ООН от 11 декабря 1946 года и Соглашением от 9 декабря 1948 года, можно доказать, что армянские националисты совершили преступления против человечности и замышляли геноцид против тюркского населения.

В 1918-1920 годах армянские дашнаки стерли с лица земли сотни азербайджанских сел, убили тысячи женщин, стариков и детей. Во время геноцида из проживающих в Армении 575 тысяч азербайджанцев 565 тысяч были либо убиты или изгнаны. Начавшийся в 1988 году Карабахский конфликт, наряду с непрерывными усилиями по осуществлению стремления армянских националистов построить государство от моря до моря, привели к разрушению городов и сел, убийству тысяч невинных людей, а также изгнанию сотни тысяч азербайджанцев с родных земель. В период с 1988 по 1993 год около 20 процентов азербайджанских земель были захвачены армянскими вооруженными силами, а более одного миллиона человек изгнаны с родных земель. С этого периода Армения стала мононациональным государством.

Темная сторона этой истории - отрицание Армении и отказ взять на себя ответственность за массовый геноцид в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал геноцид "наглой ложью" и обвинил Азербайджан в убийстве армян. Отчет Human Rights Watch, однако, возложил прямую ответственность за геноцид на армянские силы в Карабахе. Рэйчел Авраам из израильского Центра исследований ближневосточной политики утверждает, что отрицание армянами трагедии стало серьезным препятствием для мира в регионе. Отказ взять на себя ответственность за свои действия и обвинить Азербайджан в убийстве армян только усугубляет трагедию.

Армения не прекращала агрессию против Азербайджана на протяжении десятилетий и в 2020 году снова выступила против Азербайджана, но столкнулась с сопротивлением армии на границах. Азербайджанские силы прорвали оборону и восстановили контроль над территориями, ранее оккупированными Арменией.

В Азербайджане не притесняли армян, и сразу после заключения соглашения о прекращении огня предложили им принять азербайджанское гражданство, если они решат остаться. Президент Ильхам Алиев начал восстановление истерзанного войной региона и объявил город Шуша культурной столицей страны. Азербайджанский лидер предоставил средства на устранение ущерба, причиненного войной, лечение раненых, защиту религиозных мест, учебных заведений и центров здравоохранения.

Азербайджан не забыл ходжалинцев и содействует возвращению вынужденных переселенцев из Карабаха в свои родные места. Азербайджан по-прежнему благодарен государствам, признающим его позицию в конфликте. Турция и Пакистан - два важных государства, которые признавали Карабах частью Азербайджана и оказывали дипломатическую поддержку даже в трудные времена.