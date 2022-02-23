Утечка аммиака произошла на заводе в Кутаиси, несколько человек пострадали

23 фев. 20:56

Несколько человек пострадали от отравления аммиаком на металлургическом заводе в Кутаиси, рассказала корпоративный менеджер управляющей компании "Амбикон Стилс" Натия Сулакадзе.

Утечка газа произошла в помещении, где находились порядка 100 человек. Двое рабочих были госпитализированы, еще несколько почувствовали головокружение, но медицинская помощь им не понадобилась.

"Утечка произошла в тот момент, когда рабочие резали один из цилиндров. На нем не было никаких знаков, предупреждающих о наличии аммиака внутри, иначе, конечно, его никто бы не трогал", - цитирует Сулакадзе Sputnik Грузия.

Менеджер подчеркнула, что угрозы для жизней пострадавших нет, им уже лучше.

Уточняется, что металлургический завод "Амбикон Стилс" занимается переработкой металлолома.