Решение Германии по ”Северному потоку-2” усугубило кризис цен на топливо в Европе 

Проект газопровода ”Северный поток-2” для доставки российского природного газа в Германию, был камнем преткновения в отношениях с США. Вашингтон ранее ввел санкции против трубопровода, хотя чиновники и предупреждали, что такое решение только усилит зависимость Европы от России - основного поставщика природного газа на континент, сообщает The Hill.

Решение Германии в рамках жесткого ответа западных держав на признание Россией ДНР и ЛНР, представляет собой значительный шаг американского партнера по отдалению от Москвы. ”Сейчас важно ввести новые санкции, чтобы предотвратить катастрофу”, - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, объявляя о решении отложить сертификацию трубопровода.

Хотя ”Северный поток-2” еще не был введен в эксплуатацию, эксперты считают шаг, предпринятый Германией, очередным ударом по региону, страдающему от высоких цен на природный газ. Существует также вероятность, что Москва прекратит поставки газа по действующим трубопроводам.

”Европейские политики рассматривали ”Северный поток-2” как важный инструмент для ослабления давления на потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители”, - сказал Никола де Блазио, старший научный сотрудник Программы по окружающей среде и природным ресурсам Белферовского центра науки и международных отношений Гарвардского университета.

Цена на голландский природный газ TTF, на который рассчитывает Европа, вырос за последние несколько дней, особенно за последние сутки. Однако его стоимость до сих пор гораздо ниже пиковых значений прошлого месяца, когда происходили ценовые скачки. ”Президент Путин пообещает, что Россия не будет прекращать поставки природного газа, ведь Германия, Польша, Венгрия, Словакия, Литва, Финляндия и Австрия - все зависят от импорта российского газа на 50-100%. Германия, например, удовлетворяет половину своей потребности в природном газе за счет России и ранее настаивала на том, что ”Северный поток -2” - жизненно важный газопровод для диверсификации энергетических поставок в Европу”, - напомнил Де Блазио.

Тем не менее европейские чиновники уверяют общественность в том, что природного газа хватит для того, чтобы пережить зиму. ”Даже если поставки российского газа полностью прекратятся, мы точно переживем зиму”, - заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя эти слова, Тереза Эдер, сотрудница Глобальной европейской программы Центра Уилсона, предупредила, что заявление по поводу ”Северного потока-2” окажет значительное влияние в первую очередь на цены. ”Проблема не в поставках, а в ценах на энергоносители”, - сказала Эдер в интервью The Hill.

Лиана Фикс, сотрудница Немецкого Фонда Маршалла уверена, что масштаб последствий для энергетического сектора зависит от того, чем ответит Россия. ”Сейчас всё будет решать то, как Москва отреагирует, станет ли она вводить энергетические санкции против Европы”, - говорит Фикс.

Бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, директор-основатель и председатель Глобального энергетического центра при Атлантическом совете также считает, что дальнейшее зависит от готовности Путина сдержать своё обещание не прерывать поставки газа, идущие в Европу по действующим трубопроводам. ”Если с поставками всё будет в порядке, то решение Германии вряд ли будет иметь какой-либо существенный эффект, ведь газ по ”Северному потоку-2” еще не поставлялся, - говорит Морнингстар. - А вот если поставки через Украину прекратятся, то будет уже совершенно другая история”.

Решение Германии имеет отношение не только к энергетике, но и к политике. Фикс отмечает, что оно представляет собой сильный и немедленный отпор России со стороны Германии. ”Был послан очень четкий сигнал в самом начале конфликта. Германия продемонстрировала свою уверенность в эскалации ситуации”, - говорит Фикс.

Морнингстар добавил, что пока неизвестно, будет ли Германия вводить дальнейшие санкции. ”Возможные ограничения будут зависеть от поведения России. На данный момент Москва не грозила прекратить поставки газа, - написал бывший дипломат в электронном письме для The Hill. - Но ситуация может измениться. Если Россия решит ответить на американские и европейские санкции, в том числе и в отношении ”Северного потока-2”, отказавшись от экспорта природного газа, энергетические простаки определенно пострадают”.

Решение Берлина имеет и символическое значение, сказала Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. "Оно означает отход от позиции, которую занимало предыдущее руководство Германии, разделяя ”Северный поток-2” и политику, - убеждена Яфимава. - Сейчас Германия добавила политическое измерение к тому, что ранее было не более чем технической процедурой. Таким образом неопределенность в отношении ”Северного потока-2” стала еще сильнее”.

Хотя решение и не повлияло мгновенно на поставки, рыночные волнения усилятся, добавила эксперт. Россия поставляет около 35% природного газа для Европы, и другие страны, в том числе и Катар, предупредили, что будет непросто компенсировать возможные перебои в экспорте российского газа.

Тем временем президент Байден во объявил новые санкции против России, в том числе против государственного долга, российских элит и финансовых институтов страны. В прошлом году администрация Байдена отменила санкции в отношении российской компании-оператора ”Северного потока-2” в попытке улучшить отношения с Германией. Решение было раскритиковано республиканцами, а также отдельными демократами, которые убеждены в том, что США должны придерживаться более жесткой линии в отношении России.

У наблюдателей нет единого мнения по поводу того, сколько будет действовать решение Германии. ”Увы, и Европа, и Россия знают, что в конце концов, трубопровод нужно будет сертифицировать”, - говорит Де Блазио.

Фикс с ним не согласна. Она считает, что нынешняя эскалация только усугубится со временем. ”Учитывая, что политическая ситуация и условия вряд ли станут лучше в ближайшее время, наверняка принятое решение будет в силе еще очень долго”, - сказала эксперт.