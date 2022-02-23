В США пригрозили ужесточить антироссийские санкции

23 фев. 20:22

Заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Далеп Сингх заявил, что Вашингтон может "в любой момент" ужесточить антироссийские санкции, связанные с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, это санкции, которые касаются экспортного контроля, которые могут отменить ввоз в Россию всех важнейших технологий. Рестрикции еще не обнародованы, но могут увидеть свет "в любой момент".

Сингх отметил, что ограничения, введенные накануне произвели "демонстрационный эффект" который будет усиливаться.