Первый энергоблок АЭС "Аккую" могут построить на два года раньше срока

23 фев. 20:22

Первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции может быть сдан раньше срока - к 2023 году, заявила генеральный директор АО "Аккую нуклеар" Анастасия Зотеева в эфире телеканала NTV.

Она напомнила, что, согласно межправсоглашению между Россией и Турцией, после получения требующихся лицензий энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию в течение семи лет - то есть к 2025 году.

"Но сейчас мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство первого блока уже к 2023 году", - цитирует Зотееву ТАСС.