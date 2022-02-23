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Ереван: Декларация о союзническом взаимодействии Москвы и Баку поможет реализации трехсторонних заявлений

Ереван: Декларация о союзническом взаимодействии Москвы и Баку поможет реализации трехсторонних заявлений

Декларация о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку, подписанная накануне Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, может создать дополнительные возможности для реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

"Мы надеемся, что подписанная декларация между Россией и Азербайджаном создаст дополнительные возможности для реализации пунктов заявлений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана", - цитирует его ТАСС.

Дипломат также обратил внимание на то, что российско-армянские союзнические отношения основаны на многовековой дружбе обоих народов, так что на них не влияют отношения с другими странами.

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