Ереван: Декларация о союзническом взаимодействии Москвы и Баку поможет реализации трехсторонних заявлений

23 фев. 20:09

Декларация о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку, подписанная накануне Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, может создать дополнительные возможности для реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

"Мы надеемся, что подписанная декларация между Россией и Азербайджаном создаст дополнительные возможности для реализации пунктов заявлений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана", - цитирует его ТАСС.

Дипломат также обратил внимание на то, что российско-армянские союзнические отношения основаны на многовековой дружбе обоих народов, так что на них не влияют отношения с другими странами.