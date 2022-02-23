Эпидемиолог рекомендовал переболевшим COVID-19 не ездить на море

23 фев. 19:45

После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель, сообщил научный консультант Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов.

"В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия", - сказал он, отвечая на вопросы RT о том, сколько времени следует подождать переболевшим коронавирусом россиянам перед тем, как поехать отдыхать на море.

Далее Константинов отметил, что от поездок к морю в первую очередь следует отказаться пациентам, течение болезни которых было тяжелым или крайне тяжелым.