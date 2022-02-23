Власти Узбекистана разрешили не носить маски на улицах

23 фев. 19:45

Масочный режим на улице отменяется в Узбекистане с 1 марта, такое решение приняла Специальная республиканская комиссия.

Послабление связано с тем, что в стране сокращается заболеваемость коронавирусом, передает Sputnik Узбекистан.

При этом маски по-прежнему рекомендуется носить там, где проблематично соблюдать социальную дистанцию, то есть в общественном транспорте, магазинах, образовательных организациях, мечетях, кинотеатрах и так далее.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения медики продолжат носить маски независимо от того, контактируют ли они с больными коронавирусом или нет.