ЕС ввел антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР

23 фев. 19:01

Европейский союз ввел санкции против России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление распространил Совет Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, под новыми рестрикциями оказались 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за обращение к президенту Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР.

В санкционный список также включены еще 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, участвовали в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были причастны к незаконным решениям; банки и бизнесмены/ олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду; старшие военные офицеры, которые сыграли определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации; и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины", - говорится в заявлении.

Принятые документы запрещают странам ЕС поддерживать любые экономические отношения стран с ДНР и ЛНР, а именно запрещают импорт товаров из них, экспорт определенных товаров и технологий, представление туристических услуг, а также ограничивают торговлю и инвестиции в определенные секторы экономики.

В результате черный список ЕС по РФ вырос более чем вдвое, в него теперь входят 555 физлиц и 52 организации.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российского госдолга - речь идет о секторальном запрете на финансирование РФ, ее правительства и Центробанка. "Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики", - поясняется в сообщении.