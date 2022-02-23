Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 февраля

23 фев. 18:41

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР, говорится в опубликованном в среду письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают порядок европейской безопасности", - указано в письме.

Далее отмечено, что страны ЕС должны по-прежнему были едины и решительны и совместно определять наш коллективный подход и действия. "Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00 (22:00 мск)", - приводит текст ТАСС.