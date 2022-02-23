Таир Миркишили призвал представителей армянской общины в Ханкенди принять гражданство Азербайджана

23 фев. 18:25

В Баку озабочены экономическим и социальным положением живущих в Ханкенди представителей армянской общины, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили на встрече представителей Парламентской Ассамблеи "Евронест" с и.о. спикера Нацсобрания Армении Акопом Аршакяном в Ереване.

Как сообщает Report, Миркишили пояснил, что самым правильным решением в данной ситуации было бы скорейшее принятие ими гражданства Азербайджана: тогда они смогут воспользоваться соответствующими социальными и экономическими ресурсами.

Обрати внимание на важность мира и развития в повестке Азербайджана и Армении, парламентарий указал на необходимость постоянной поддержки парламентами правительства и народа в этих вопросах.