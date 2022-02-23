В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

23 фев. 18:00

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств "обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией" ДНР и ЛНР. При этом российский лидер обратил внимание на "объективную необходимость" такого решения, объясняемую агрессией Киева в Донбассе и полным отказом украинского руководства соблюдать Минские соглашения.

"Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет", - отметили в Кремле.

Кроме того, президенты коснулись "выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности" РФ, причем российский лидер "выразил разочарование реакцией США и НАТО", проявившейся исключительно в "попытках проигнорировать законные российские озабоченности и требования".

Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов между Россией и Турцией в различных форматах.