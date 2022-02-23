Украина получит от Великобритании дополнительные единицы летального вооружения

23 фев. 18:04

В ближайшие дни Великобритания передаст Украине дополнительные единицы летального "оборонительного вооружения". Об этом сообщил в ходе своего выступления в Палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"В свете все более угрожающего поведения России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой Великобритания в скором времени представит дополнительный пакет военной помощи Украине", - цитирует его ТАСС.

Джонсон уточнил, что она включает в себя как летальные оборонительные вооружения, так и нелетальные.

Ранее сегодня стало известно, что правительство Великобритании готово гарантировать Украине кредиты на сумму до $500 млн по линиям международных банков развития для "снижения экономических эффектов от российской агрессии". Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел Соединенного Королевства.