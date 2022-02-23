Фонд, созданный для поддержки "Северного потока-2", отказался от этой задачи

23 фев. 17:51

Созданный в прошлом году в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд "Защита климата и окружающей среды MV" не будет поддерживать проект "Северный поток-2" после остановки сертификации его оператора, заявил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.

"Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации - ред.) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг, а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода", - цитирует его заявление агентству DPA ТАСС.

Напомним, фонд был создан 19 января минувшего года. В его цели входил в том числе "вклад в продолжение" укладки "Северного потока-2".