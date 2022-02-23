Вайно и Шувалов попадут в черный список ЕС

23 фев. 17:45

Европейский союз намерен объявить 23 февраля о санкциях в отношении 22 лиц в России. Об этом сообщают неназванные дипломаты.

По данным газеты The Wall Streen Journal, в частности, в черный список попадут руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Издание также отмечает, что ЕС намерен ввести санкции в отношении высокопоставленных военных командующих.

Напомним, накануне страны Евросоюза единогласно решили принять пакет санкций против России. Он включает в себя ограничительные меры против 351 депутата Госдумы России, проголосовавшего за независимость Донбасса. В черный список также попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. Кроме того, ЕС запретил отношения своего бизнеса с Донецкой и Луганской народными республиками и решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.