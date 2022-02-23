Эрдоган ждет Путина в Турции "в самое ближайшее время"

23 фев. 17:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает его визита в Турцию "в самое ближайшее время". Об этом информирует канцелярия турецкого президента.

Планируется, что российский лидер примет участие в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.

Затронув ситуацию вокруг Украины, Эрдоган заявил, что обострение ситуации, включая военный конфликт не будет выгоден никому. "Президент Эрдоган подчеркнул, что обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира", - приводит сообщение ТАСС.