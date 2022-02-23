МИД России прокомментировал 101-е санкции США

23 фев. 17:38

Министерство иностранных дел России опубликовало на официальном сайте заявление о новых антироссийских санкциях США.

В ведомстве отметили, что объявленный Администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс Москвы.

При этом в МИД акцентировали внимание на том, что Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ей ущерб. "И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля США объявили о первых санкциях против России из-за эскалации вокруг Украины.