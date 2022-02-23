Четырехлетняя девочка со страшными травмами доставлена в больницу в Ереване, идет расследование

23 фев. 17:35

В Ереване расследуется страшное преступление, которое могло быть совершено против четырехлетней девочки. Об этом пишут армянские СМИ.

В понедельник 21 февраля из клиники "Вигмор" поступил сигнал о том, что к ним доставлена девочка.

У нее диагностировали кровоизлияние, синяки, открытые раны в области вульвы, кровоизлияния, синяки и трещину заднего прохода, передает Shamshyan.com.

Педиатр заявил полицейским, что эти травмы могли быть получены в результате насилия.

В территориальном отделе полиции по месту жительства пострадавшей начато дознание.