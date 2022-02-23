Туман задерживает прибытие трех самолетов в Крыму

23 фев. 17:23

Сильный туман стал причиной задержки прибытия трех самолетов, информирует пресс-службе аэропорта Симферополь. Уточняется, что один из самолетов ушел на запасной аэродром..

"Аэропорт Симферополь работает в условиях сильного тумана. Из-за неблагоприятных погодных условий в течение дня возможны задержки рейсов. По состоянию на 15:00 23 февраля из-за тумана задерживается прибытие трех воздушных судов", - говорится в сообщении крымской воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что командир экипажа одного из самолетов принял решение уйти на запасной аэродром в Анапу.