Внеочередной съезд "Нур Отан" пройдет онлайн

23 фев. 17:10

Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан", ранее назначенный на 1 марта, состоится в режиме онлайн, написал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

"В ходе мероприятия планируется обсуждение приоритетов по дальнейшей модернизации работы партии. Съезд пройдет в онлайн-формате", - цитирует его ТАСС.

Оралов уточнил, что сегодня во всех регионах Казахстана были проведены заседания политсоветов, на которых на внеочередной съезд были избраны 399 делегатов.