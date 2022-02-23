Эрдоган и Алиев обсудили "кризис между Россией и Украиной"

23 фев. 17:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим азербайджанским колегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили "кризис между Россией и Украиной".

"В ходе переговоры обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис", - проинформировали в канцелярии турецкого лидера.

Напомним, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.