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Эрдоган и Алиев обсудили "кризис между Россией и Украиной"

Эрдоган и Алиев обсудили &quot;кризис между Россией и Украиной&quot;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим азербайджанским колегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили "кризис между Россией и Украиной".

"В ходе переговоры обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис", - проинформировали в канцелярии турецкого лидера.

Напомним, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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