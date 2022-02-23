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Зеленский потребовал новых антироссийских санкций

Зеленский потребовал новых антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня на брифинге, заявил, что ожидает от партнеров страны дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на Россию из-за ее решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным, жестким. Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения о введении новых санкций против РФ, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейшие шаги по усилению санкционного давления", - заявил Зеленский, передает РИА Новости.

В контексте этого давления на Россию очень важны санкции против "Северного потока - 2", - добавил Зеленский, отметив, что остановка сертификации газопровода должна стать "бесповоротной".

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