Зеленский потребовал новых антироссийских санкций

23 фев. 16:55

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня на брифинге, заявил, что ожидает от партнеров страны дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на Россию из-за ее решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным, жестким. Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения о введении новых санкций против РФ, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейшие шаги по усилению санкционного давления", - заявил Зеленский, передает РИА Новости.

В контексте этого давления на Россию очень важны санкции против "Северного потока - 2", - добавил Зеленский, отметив, что остановка сертификации газопровода должна стать "бесповоротной".