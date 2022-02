Проблема Байдена не Россия или Китай, а бедность в США

Главные американские СМИ неустанно пишут о сильной экономике страны. Практически ежедневно в заголовках мелькают обнадеживающие цифры, позитивные тренды и постоянная прибыль. Но по факту дела обстоят совершенно иначе, что вызывает вопрос. Неужели американцам врут, и если да, то с какой целью, задается вопросами Middle East Monitor.

The New York Times пишет: ”Американская экономика выросла на 1,7% в четвертом квартале, завершив сильный по динамике год”. ”Экономика США выросла на 5,7% в 2021 году - лучший ежегодный показатель”, добавляет The Washington Post. Reuters, Voice of America, The Financial Times, CNN, Market Watch и многие другие издания говорят об одном и том же. Но если их слова - правда, почему тогда рейтинг одобрения Джо Байдена на рекордно низком уровне? И почему столько американцев буквально голодает?

По результатам опроса, проведенного Reuters/Ipsos и опубликованного 3 февраля, только 41% взрослых американцев одобряет действия Байдена, а 56% - не одобряют. Такое разделение нельзя назвать неожиданным, поскольку поддержка американцами Байдена начала падать вскоре после того, как он перебрался в Белый дом больше года назад.

Согласно результатам различных опросов и внутрипартийных выборов в 2020 году, Берни Сандерс был надеждой демократов на существенные изменения. Однако уверенность партийных политиков и либеральных СМИ в том, что Сандерс ”едва ли будет избран” и в итоге Трамп останется на второй срок, привела к тому, что Байден был продвинут среди остальных кандидатов как единственный шанс Америки на спасение.

Республиканцы остаются верными наследию Трампа и по-прежнему едины с точки зрения политики и идеологии, в то время как демократы всё более не уверены в своем лидере и будущем демократии, управлении страной и экономики. Разве можно их винить в этом?

Пока лидеры демократов продолжают сходить с ума и бояться Трампа, а либеральные медиа настаивают на том, что американская экономика здорова, как никогда прежде, среднестатистические жители страны ведут борьбу с надвигающейся бедностью, инфляцией и отсутствием будущих перспектив.

Вот некоторые отрезвляющие цифры: 56% американцев не могут себе позволить выделить тысячу долларов на срочные расходы из своих сбережений, передает CNBC. Один из десяти американцев голодал в декабре, пишет Forbes.com. По данным Центра бедности и социальной политики Колумбийского университета, детская бедность в США составляет 17% - это один из самых высоких уровней среди развитых стран.

Согласно исследованию, проведенному Shift Project и процитированному NBC News online, ситуация с американскими рабочими еще хуже: три четверти американских трудящихся утверждают, что ”им очень сложно свести концы с концами”. 40% опрошенных сказали, что не смогут выделить $400 на экстренные расходы. Но самое шокирующее, что 20% из них не могут позволить себе достаточно еды.

Помимо периодических подачек со стороны правительства, которые предоставлялись как правительством Трампа, так и правительством Байдена, мало что было сделано с точки зрения структурных изменений в американской экономике, чтобы обеспечить равные возможности для всех слоев общества. Однако, судя по всему, администрация отдает предпочтение другим вопросам.

Дэвид Сайдерс из Politico описывает текущий политический дискурс в рамках Демократической партии следующим образом: ”Демократы сходят с ума по поводу 2024 года и боятся возвращения Трампа, поскольку рейтинг президента-демократа крайне ”гнетущий”. Все только говорят о Трампе: спонсоры, политологи, инсайдеры, СМИ”. Сайдерс цитирует советника демократов, который описывает ”замкнутый круг”, где дискурс ”постоянно возвращается к Трампу”.

Сознавая свою одержимость или нет, администрация Байдена действует в соответствии с политической стратегией по очернению Трампа и его союзников, пересказывая снова и снова историю событий 6 января и надеясь на раскол среди республиканцев или любое другое чудо, которое обеспечит большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.

При этом демократическое руководство не обращает внимания на суровую реальность в собственной стране, где цены на продукты питания растут с огромной скоростью, а инфляция достигла небывалых уровней. По последним данным, опубликованным 10 февраля Федеральным бюро статистики труда США, индекс потребительских цен в стране вырос на 7,5% в январе по сравнению с годом ранее, зафиксировав самый ”стремительный ежегодный рост” с 1982 года, пишет The Financial Times.

Рост инфляции произошел не внезапно: ИПЦ поднимался на 0,6% ежемесячно. Обычные американцы ощущают изменения фактически всякий раз, отправляясь в магазин. У малого бизнеса, в частности, у ресторанов, пекарен и продуктовых магазинов выбор один: либо поднимать цены, либо закрываться. В результате, значительная часть уже уязвимого американского населения оказалась на грани отчаяния.

Чтобы избежать необходимости адекватно отвечать на сложные вопросы о благосостоянии американцев, о том, как на самом деле функционируют демократические институты, о коррупции в политической системе США (вне зависимости от того, кто контролирует Конгресс и руководит из Белого дома), демократы и подконтрольные им СМИ либо во всём обвиняют своих конкурентов из Республиканской партии, либо отвлекают внимание на внешнюю политику. Они продолжают твердить о ”китайской угрозе” и "российском вторжении" на Украину, хотя реальную опасность представляют отдельные политики, поглощенные собственным обогащением, борьбой за власть и престиж, тогда как их соотечественники продолжают голодать.