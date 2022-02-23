Эрдоган: Турция не может отказаться от России

23 фев. 16:17

Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации на Украине. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами на борту самолета по возвращении из Сенегала.

"Турция не может делать выбор в пользу России или Украины", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

По его словам, Анкара нацелена на такие шаги по разрешению ситуации, которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба связям с Москвой и Киевом. При этом Эрдоган отметил, что Турции необходимо действовать очень чувствительно и предпринимать шаги осторожно.

Глава государства также сообщил, что после онлайн-встречи с партнерами по НАТО рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "На данном этапе для нас было бы уместно [сначала провести переговоры в рамках] саммита НАТО. Было бы гораздо лучше провести переговоры [с Путиным] после этого", - поведал турецкий лидер.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. В частности, он отмечал, что республика готова провести у себя саммит на уровне лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.