Крымские спецслужбы предотвратили теракт в одном из храмов под Симферополем

23 фев. 15:57

Крымские правоохранители задержали шестерых сторонников запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор" по подозрению в подготовке террористического акта, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - сообщили в спецслужбе, передает "Интерфакс".

В гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, добавили в ФСБ.

Также в средствах связи радикалов были обнаружены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, переписка с обсуждением планируемого теракта, а по адресам их проживания изъята символика "Правого сектора".

В ФСБ не уточнили других подробностей спецоперации, отметив, что в отношении задержанных будут приняты соответствующие процессуальные решения.

По информации осведомленного источника, теракт планировался в Одигитриевской церкви-часовне в поселке Аэрофлотский рядом со старым терминалом аэропорта Симферополя, возле которой проходит дорога к гостевому домику, где встречают почетных гостей.