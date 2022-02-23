Россияне поддерживают решение Путина признать ДНР и ЛНР на 73%

23 фев. 15:40

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, что решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств поддерживают 73% россиян.



"Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73%)", - сказано в сообщении на сайте ВЦИОМ.



Не поддерживают признание ДНР и ЛНР 16% опрошенных, каждый десятый житель страны затруднился ответить (11%).



Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.