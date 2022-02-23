На Ставрополье арестовали участника нападения на Дагестан

Член террористической банды Шамиля Басаева и Хаттаба Эльдар Машаев заключен под стражу до 1 апреля, сообщает пресс-служба Ессентукского городского суда
По версии следствия, в 1999 году боевик принимал участие в вооруженном нападении на блок-пост на окраине Кочали Цумадинского района Дагестана, а также во вторжении незаконных бандформирований на территорию Ботлихского района.
Помимо этого, мужчину подозревают в публикации в СМИ воззваний запрещенной экстремистской организации "Исламская Шура Дагестана".