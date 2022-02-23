В Каспийске проходит военно-патриотический фестиваль

23 фев. 15:34

Сегодня в дагестанском Каспийске открылся фестиваль в честь Дня защитника Отечества, на центральной площади города представлена специализированная военная техника, - сообщили в пресс-службе города.

"Военно-патриотический фестиваль проходит на центральной площади Каспийска. Свой спецтранспорт представили главное управление МЧС России по Дагестану, ОМВД России по городу Каспийску и дагестанский центр медицины катастроф",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Гостей фестиваля ждет много интересного: мастер-классы по сборке и разбору автомата, армейскому рукопашному бою, тушению возгорания, а также оказанию первой медицинской помощи.

Также здесь можно посмотреть продукцию оборонного завода "Дагдидель" и модели авиа- и судомоделирования от центра детского технического творчества. А повара Каспийской флотилии и регионального управления МЧС приготовят для участников фестиваля вкуснейший обед на военно-полевой кухне, - пообещали в пресс-службе.