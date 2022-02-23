Английский клуб отказался лететь рейсом "Аэрофлота"

23 фев. 15:31

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не полетел в Испанию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" рейсом "Аэрофлота".

Несмотря на то, что российская авиакомпания является спонсором и партнером "МЮ", клуб полетел в Испанию на самолете британской компании Titan Airways.

Согласно предварительным данным, такое решение руководство клуба приняло на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, передает The Athletic.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.