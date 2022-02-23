Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с главными редакторами российских СМИ

23 фев. 15:19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой сегодня провели встречу с руководителями ведущих российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Участники встречи обсудили различные аспекты декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которую лидеры двух стран подписали накануне. Также президент и первая леди Азербайджана ответили на вопросы о текущей экономической и политической ситуации в мире, пандемии, а также о ходе восстановления земель освобожденного Карабаха.