В Катаре появится торговое представительство Ирана

23 фев. 15:08

Иран в скором времени собирается открыть торговое представительство в Катаре. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам визита в арабскую страну.

Он подчеркнул, что представители экономической отрасли Катара крайне заинтересованы в торговле с Ираном и инвестициях в стране, передает ТАСС.

Напомним, 21 февраля Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Доху. Это первый за последние 10 лет визит иранского президента в Катар. В рамках поездки стороны подписали 14 документов о сотрудничестве в различных сферах.