Музыкальные звезды Азербайджана выступили на московской сцене

23 фев. 15:05

В рамках Дней Азербайджана в Москве, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, на сцене музыкального театра "Геликон-опера" прошёл гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене". Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России.

Произведения азербайджанских и российских композиторов исполнили народные и заслуженные артисты Азербайджана Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов и Мурад Адыгезалзаде. Дирижировал Фуад Ибрагимов.