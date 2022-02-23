YouTube "забанил" канал Дениса Пушилина

23 фев. 14:59

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

При попытке войти на страницу появляется надпись, информирующая, что "аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества", - передает ТАСС.

Ресурсы органов республик Донбасса периодически подвергаются блокировке видеохостингом – так, в начале февраля без объяснения причин были заблокированы YouTube-аккаунты агентства Луганской Народной Республики (ЛНР) Луганскинформцентр (ЛИЦ), пресс-службы управления Народной милиции и Гостелерадиокомпании ЛНР, а также министерства информации и управления Народной милиции ДНР. Официальная формулировка была той же - в связи с "нарушением правил сообщества".