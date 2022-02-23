Великобритания поможет Украине справиться с "российской агрессией"

23 фев. 14:52

Правительство Великобритании готово гарантировать Украине кредиты на полмиллиарда долларов по линиям международных банков развития для "снижения экономических эффектов от российской агрессии". Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"Эти гарантии привлекут необходимый капитал на Украину, а экономика республики сможет выдержать шторм российской агрессии", - отмечает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В сообщении министерства сказано, что данные средства поддержат экономическую стабильность" Украины и будут направлены на проведение реформ в стране, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.