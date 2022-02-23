Армянские военные снова стреляли, теперь – в Физулинском районе

23 фев. 14:44

"Сегодня в 10:05 (9:05 мск) члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Йухары Вейселли Физулинского района", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии приняли ответные меры.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшей ночью обстрелу со стороны Армении подверглись позиции Азербайджанской Армии в населенном пункте Зяйлик в Кельбаджарском районе Азербайджана.