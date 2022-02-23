Москва и Баку утвердили фундамент мира на Южном Кавказе

Накануне произошло второе ключевое для истории Южного Кавказа событие 20-х годов XXI века. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в рамках государственного визита азербайджанского лидера в РФ подписали в Кремле "Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой". Два сильнейших кавказских государства официально стали союзниками.

Долгие годы юридический статус отношений России с республиками Южного Кавказа диссонировал с реальностью. Армения была союзником РФ с 2000 года, а Азербайджан только в 2008 году стал стратегическим партнером. При этом де-факто союзником России являлся именно Азербайджан, развивавший политические, экономические и гуманитарные связи с Москвой и российскими регионами как дружественное, добрососедское государство, нацеленное на выгодное обеим сторонам сотрудничество, в то время как Армения выстраивала контакты на постоянных требованиях льготных экономических условий и поддержки в Карабахской войне.

Ереван всегда рассматривал статус союзника как одолжение Москве, как и членство в ОДКБ и ЕАЭС, делая вывод, что взамен Россия должна дать Армении все, что той потребуется. Баку, в свою очередь, вел себя ответственно и конструктивно, в срок исполнял взятые на себя обязательства, ничего не брал в долг, не выдвигал к Москве требования по каким-то надуманным причинам, развивал образование на русском языке, заботился о русскоязычном населении. Подобная многолетняя ситуация создавала ощущение, что именно этим союзничество от партнерства и отличается: союзник – это нахлебник, которого Россия за статус должна обеспечивать всем необходимым, а партнер – это равноправный участник нормальных межгосударственных отношений.

Однако на самом деле союзничество – это прежде всего взаимная выгода и взаимная помощь, которые не на бумаге, а по-настоящему возможны только между полностью самостоятельными государствами. Союз с несамостоятельным государством вырождается в вассалитет и не может быть прочным, поскольку власти зависимой стороны будут все время искать лучшего сюзерена. Союзничество – не предмет торга, а фундамент для тесных позитивных отношений, в которых заинтересованы оба государства. Россия и Азербайджан и до вчерашнего дня находились в таких отношениях, поэтому обновление российско-азербайджанских договоров до нового уровня напрашивалось уже давно. Если партнер России в столь сложный период российской истории ведет себя более надежно, более здраво и более весомо, чем ряд официальных союзников, не пора ли подписать с ним Декларацию о союзническом взаимодействии?

В первую очередь Декларация означает установление полного юридического баланса в российской политике на Южном Кавказе. Теперь и Армения, и Азербайджан находятся в равном статусе, и у Еревана больше нет оснований утверждать, что Москва ему более что-то должна в политическом плане, чем Баку. Одновременно это и утверждение сбалансированной внешней политики Азербайджана: Московская декларация о союзничестве с Россией последовала сразу же после ратификации Шушинской декларации с Турцией. Таким образом, оба крупнейших игрока в регионе теперь являются союзниками Баку. У Армении, в свою очередь, появляется дополнительный стимул нормализовать отношения с Азербайджаном как союзником ее важнейшего союзника. Это win-win ситуация, когда все стороны получают только выгоду от закрепления на бумаге уже существующего де-факто положения дел.

Принципиально важно, что Россия и Азербайджан как союзники обязуются строить отношения на основе (пункт 1) "взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран" и решительно пресекать на своей земле (пункт 11) "деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны". Прежде всего это означает подтверждение признания Россией территориальной целостности Азербайджана, о чем накануне перед началом переговоров с Ильхамом Алиевым отдельно сказал Владимир Путин. В этой позиции никаких перемен нет и быть не может, поэтому сепаратистский проект Армении и армянской диаспоры в Карабахе неизбежно будет закрыт навсегда.

Также существенно, что Москва взяла на себя обязательство противостояния антиазербайджанскому лобби как во власти, так и в СМИ. Из 11 пункта в буквальном смысле следует, что больше нельзя говорить на российском телевидении и в российском секторе Интернета о допустимости сепаратистской деятельности на азербайджанской земле, поскольку такие разговоры и являются "деятельностью организаций и лиц, направленной против территориальной целостности другой Стороны". Россия сделала выбор в пользу выгоды от дальнейшего углубления связей с Азербайджаном, и лоббисты сторонников оккупации Карабаха и армянского национализма в эту картину никак не укладываются. Контакты с Ереваном Москва сохранит и без ежедневной пропаганды тюркофобии, а контактам с Баку она вредит, поэтому будет решительно пресечена.

Согласно пункту 5, целями внешнеполитического взаимодействия России и Азербайджана установлены стабильность и безопасность на Кавказе и на Каспии. Для этого они будут, в том числе, проводить безотлагательные консультации в случае угрозы миру или интересам безопасности любой из сторон (пункт 6), и воздерживаться от "любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств" (пункт 7). Прежде всего эти пункты говорят об однонаправленности послевоенного армяно-азербайджанского урегулирования – в сторону незыблемости территориальной целостности Азербайджана и против реваншистских планов националистических сил в Армении и армянской диаспоре. Россия официально отказалась даже от намеков на поддержку реваншистов. В качестве дорожной карты урегулирования пунктом 9 сохранено Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года.

Существенно, что в Московской декларации пунктами 12-17 поставлена цель всестороннего развития военно-политического сотрудничества, в которое войдут углубленное взаимодействие между армиями, оснащение вооруженных сил современными военными технологиями, создание сервисных центров и совместного производства вооружений. В пункте 16 прямо сказано, что "в целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи". Это еще не военный союз, но уже основание для оказания подобной помощи в случае каких-либо критических ситуаций. Таким образом, союзнические связи в политике подкрепляются союзническим взаимодействием в военной сфере, причем Москва и Баку обязуются воздерживаться от любых действий, направленных друг против друга (пункт 17).

Последнюю точку в вопросе позиции России по послевоенному урегулированию армяно-азербайджанских отношений ставит пункт 18, где стороны обязуются объединить усилия в "противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности". Ключевое здесь – "нейтрализация угроз сепаратизма". Сепаратистский проект Еревана в Карабахе отныне юридически является противоречащим интересам России как азербайджанского союзника, обязавшегося уважать его территориальную целостность.

Дальнейшие пункты Московской декларации, следуя в русле действующих российско-азербайджанских документов, детализируют планы союзнического взаимодействия между странами в экономике и гуманитарной сфере. Из важных новшеств – пункт 28 об использовании национальных валют во взаимных расчетах, пункт 32 о рассмотрении сотрудничества в сфере ядерной энергетики и пункт 36 о взаимопомощи при вступлении в международные организации. Таким образом, на бумаге закреплено не только текущее состояние экономических и социальных контактов России и Азербайджана, но и очерчены перспективы их расширения как в финансовой сфере, так и в сфере глобальных энергетических проектов.

Трудно переоценить значимость Московской декларации как для России, так и для Азербайджана. Россия получила надежного, предсказуемого, исполняющего обязательства союзника на Южном Кавказе. Азербайджан получил самого влиятельного в регионе азербайджанских интересов союзника, также ставящего во главу угла исполнение обязательств. Союзничество объединило два суверенных государства, нашедших в этом высшем уровне отношений реализацию национальных интересов. На Южном Кавказе наступила новая эпоха – эпоха синергии усилий важнейших региональных игроков.