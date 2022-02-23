За пост президента Туркменистана поборются восемь кандидатов

23 фев. 14:27

ЦИК Туркменистана завершил этап выдвижения и регистрация кандидатов на пост президента страны на предстоящих в марте выборах главы государства.

Накануне Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов на высший государственный пост, выдвинутых инициативными группами из Ашхабада и Дашогузского региона – это проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель регионального комитета Демократической партии Туркменистана Максат Одешов, - передает "Интерфакс".

От инициативных групп пяти велаятов и Ашхабада ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов. Еще три кандидата зарегистрированы от демпартии, аграрной партии и партии промышленников и предпринимателей, однако на предстоящих досрочных выборах президента Туркменистана за голоса избирателей будут соревноваться восемь кандидатов, - сообщили в ЦИК.

Напомним, досрочные выборы в Туркменистане запланированы на 12 марта, однако действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов в них участвовать не планирует. Из выдвинутых кандидатов безусловным лидером является 40-летний сын президента вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.