Азербайджанка признана спортсменкой года в Европе

23 фев. 14:10

Британская гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова стала лучшей спортсменкой года в Европе по итогам голосования Европейского гимнастического союза, президентом которого является министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Гадирова заняла первое место, набрав 11 529 голосов. Второй стала Ванесса Феррари из Италии (9 017), тройку замкнула Ангелина Мельникова из России (4 748). Окончательные итоги голосования будут официально объявлены в ближайшие дни.

Стоит отметить, что Джесика Гадирова в 2021 году стала чемпионкой Европы в личном зачете, серебряным призером в опорном прыжке и бронзовым - в многоборье. Джесика также завоевала бронзу в командном зачете на летней Олимпиаде в Токио.