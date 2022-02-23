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СНБО Украины вводит режим ЧП по всей стране

СНБО Украины вводит режим ЧП по всей стране

На всей территории Украины вводится чрезвычайное положение, Верховная рада должна это решение срочно утвердить, - сообщил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Решение принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна это решение утвердить... У меня сегодня будет доклад в Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории..., областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - рассказал Данилов, передает "Интерфакс".

Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, этот режим там введен уже давно, - пояснил Данилов, пообещав, что режим ЧП радикально не отобразится на жизни украинцев.

Также решение о введении комендантского часа будут принимать региональные штабы на местах, - добавил глава СНБО Украины.

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