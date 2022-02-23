В Британии призвали английские футбольные клубы отказаться от финала ЛЧ в России

23 фев. 13:35

Глава МИД Лиз Трасс заявила, что финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года, который должен пройти в Санкт-Петербурге, необходимо перенести.

"Я четко заявляю, нет, не должен", - приводит слова британского министра РИА Новости.

Кроме того, Трасс призвала участвующие в розыгрыше ЛЧ английские клубы бойкотировать финал турнира .

"Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина", - подчеркнула Трасс.

Стоит отметить, что борьбу за трофей продолжают сразу четыре клуба из Англии: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

