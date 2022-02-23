Украина пытается обойтись собственной электроэнергией

23 фев. 13:33

Украина на время решила приостановить импорт электроэнергии из Беларуси, - свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В заявке на сегодня Украина не будет получать электроэнергию из Беларуси, такие же данные содержатся на сайте оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". По данным оператора, страна сейчас не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям, а также не экспортирует ее, - передает ТАСС.

Напомним, Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Беларуси, - сообщил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.