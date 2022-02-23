В Баку отреагировали на искаженную публикацию МИД РФ

23 фев. 13:22

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от Москвы исправить публикацию искаженного текста Туркманчайского мирного договора, размещенную на странице МИД России в Facebook.

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российский Федерации искаженной информации о Туркманчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что в тексте соглашения не упоминается понятие "Восточная Армения", использованное в публикации. "Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД России", - отмечает пресс-служба ведомства.